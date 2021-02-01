СК РБ: В Пинске пострадали более 50 милиционеров в августе 2020 года

Во время несанкционированных массовых мероприятий в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 сотрудников милиции.

Участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, урны, арматуру и распыляли слезоточивый газ, утверждает начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник.

По данным следствия, были повреждены автотранспорт и другое имущество УВД Брестского облисполкома. Общая сумма причиненного имущественного вреда составила более 23 тыс. рублей, передает БелТА.

«Наиболее активные участники массовых беспорядков задержаны сразу после участия в них», - сообщил Конопляник.

В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.293 УК (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромов, уничтожения имущества). Девять обвиняемых заключены под стражу, еще один - под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.