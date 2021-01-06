МВД Беларуси объяснило приступы насильственного беспредела в районах Минска

МВД Беларуси назвало «провокационными видеонарезками» опубликованные записи камер видеонаблюдения с фактами насильственного беспредела со стороны сотрудников ведомства в отношении жителей микрорайонов Минска.

По данным МВД вчера были задержаны 25 человек.

В частности, МВД прокомментировало видео, на котором сотрудник милиции, удерживая рукой женщину, направил пистолет в мужчину, а затем ударил его ногой в живот.

«К сожалению, кадров, демонстрирующих, что же этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: „Милиция“, догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию», - говорится в сообщении на сайте МВД РБ.

Пистолет в ответ на «незарегистрированную символику» вполне соответствует уровню беззакония в синеокой.

Ведомство также изложило свою версию событий и микрорайоне «Уручье».

«В Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. «Гуляющие» под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете», - говорится в сообщении.

«Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка», — утверждает МВД.

«Стоит напомнить, что проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики.

Милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом „чаепития“, и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Но некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать», сказано в сообщении.