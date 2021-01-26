Правозащитники опубликовали новый доклад о пытках в Беларуси

Российский Комитетом против пыток и Всемирная организация против пыток (ОМСТ) опубликовали доклад, в котором приводятся свидетельства жертв незаконного насилия со стороны силовых структур Беларуси, а также говорится о том, как власти Беларуси не занимаются расследованием сотен аналогичных жалоб.

В докладе подробно описаны дела тринадцати граждан, которые, как и сотни других, пострадали от насилия со стороны властей в период с 9 по 13 августа 2020 года. Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным.

В докладе указывается, что к 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Республики Беларусь поступило более одной тысячи восьмисот жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В докладе приводится подробная информация о том, как власти Беларуси всячески саботируют проведение эффективного расследования жалоб граждан под прикрытием формального соблюдения закона. К таким уловкам относятся: возбуждение уголовных дел в отношении граждан, пожаловавшихся на пытки, воспрепятствование адвокатам в представлении интересов пострадавших, лишение некоторых из них адвокатских лицензий и даже возбуждение против них уголовных дел, объединение сотен дел в одно и необоснованное приостановление расследования.

С полным текстом доклада на русском языке можно ознакомиться на специальном сайте.