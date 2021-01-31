Полиция применила водометы против протестующих в Париже

Несколько акций протеста против закона "о глобальной безопасности" прошли в в субботу, 30 декабря, в Париже и ряде городов Франции.

Как отмечает агентство AFP, к участникам продолжающихся уже несколько недель протестов присоединились работники сферы культуры, оказавшиеся в тяжелейших условиях из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По данным полиции, в акциях также участвовали представители движения "желтых жилетов".

Хотя из-за противоэпидемиологических мероприятий митинги оказались немногочисленными, в Париже не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применили против наиболее радикальных протестующих водометы и слезоточивый газ, передает DW.

Закон "о глобальной безопасности" будет в марте представлен в верхней палате французского парламента. Он вводит "запрет на съемку действий полиции" во время массовых мероприятий, вплоть до уголовного преследования, если эти действия поставили под угрозу если при этом "физическая или ментальную неприкосновенность" правоохранителей. По мнению создателей закона, он улучшит защиту оперативных сотрудников силовых ведомств.

В свою очередь, противники проекта указывают на ограничения свободы прессы, а также опасаются, что принятый закон даст наиболее жестоким полицейским карт-бланш на применение неограниченного насилия. Многие случаи полицейского насилия в прошлом остались бы безнаказанными, если бы не были зафиксированы методами фото и видеосъемки и позднее не выложены в социальные сети, утверждают протестующие.