Французские фермеры анонсировали "блокаду" Парижа

Французские фермеры столичного региона объявили, что на пятницу планируют блокаду Парижа. Об этом сообщает BMFTV.

Ячейка крупнейшего союза аграриев FDSEA в столичном регионе Иль-де-Франс и союз "Молодые аграрии" заявили о планах в пятницу устроить протесты под столицей, чтобы усилить давление на правительство. Еще в начале дня они заявляли, что рассматривают это лишь как меру на "крайний случай".

Фермеры собираются заблокировать дороги в столицу на въезд и выезд. Другие детали плана пока неизвестны.

В пятницу премьер Габриэль Атталь должен объявить конкретные предложения для улучшения положения фермеров. Утром состоялась встреча профильных министров по этому поводу.

Как известно, в четверг протесты с блокадами дорог продолжились по всей территории Франции.

Местами протестующие переходят к более радикальным действиям. Кроме уже упомянутого захвата фур с импортной продукцией, в южном городе Тулон фермеры забросали шерстью и навозом здание префектуры.

По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.