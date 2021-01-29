В Минске задержаны «анархисты» за помощь в оплате штрафов протестующим

Следственный комитет Беларуси завел очередное уголовное дело в отношении 4-х жителей Минска за помощь участникам протестных акций в оплате штрафов и поддержку пары интернет-сайтов с телеграм-каналом анархистской направленности.

«В ходе расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства о причастности к деятельности вышеуказанной преступной организации четырех граждан – участников массовых беспорядков, происходивших на территории столицы в 2020 году», - утверждает СК.

Установлено, что двое из них, 30-летний мужчина и 26-летняя девушка администрировали ряд интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории РБ экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины – их активными участниками.

«В ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для осуществления экстремистской деятельности. При этом в указанных ресурсах пропагандировалась и террористическая деятельность. Кроме того, там же размещались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо принимали непосредственное участие», - сказано в сообщении.

Деятельность анархистской четверки началась «задолго до возникновения протестного настроения в Республике Беларусь, произошедшего в прошлом году».

«До указанного времени эта деятельность носила характер разовых акций, зачастую происходивших в ночное время. Воспользовавшись ситуацией летом прошлого года, они активизировали свою анархистскую деятельность, включая подготовку к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев», - отмечается в сообщении.

Впрочем, основной «криминал», найденный у подозреваемых, сводится к десяткам квитанций об оплате штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в акциях протеста, денежным средствам, полученными от правозащитных и «радикальных» организаций.

Также, изъят инструментарий, надо понимать, ведения уличных боев: агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, дымовые шашки, компьютерная техника и многое другое.

«В ходе изучения содержимого техники обнаружены видеозаписи, которые были размещены на администрируемых ими ресурсах», - также сказано в сообщении.