Суд отклонил жалобу защиты Марии Колесниковой

Мария Колесникова - активистка гражданского протеста против фальсификаций на президентский выборах в Беларуси и бывший координатор избирательного штаба Виктора Бабарико - останется в заключении как минимум до 8 марта.

В субботу, 16 января, пресс-служба штаба Виктора Бабарико сообщила, что суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты на продление срока содержания Колесниковой под стражей до этой даты.

В настоящий момент Мария Колесникова находится в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. По словам ее адвоката Людмилы Казак, результаты судебного заседания, на котором рассматривалась жалоба, были предсказуемы. "Не позднее чем завтра данное решение суда Партизанского района будет мной обжаловано", - добавила она.

Казак отметила, что ее вдохновило большое количество людей, пришедших в суд, чтобы поддержать Колесникову. На заседании присутствовали и представители посольств некоторых стран-членов ЕС.

Мария Колесникова 8 сентября была задержана на белорусско-украинской границе.