МВД Беларуси: Журналист Александров занимался финансированием протестов

Правоохранительные органы Беларуси 12 января 2021 года задержали в Минске двух индивидуальных предпринимателей, которые якобы занимались финансированием незаконных массовых мероприятий.

«Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска», - говорится в сообщении.

В сообщении утверждается, что денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP. Как утверждает замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич, именно по этому делу проходит задержанный журналист Андрей Александров и его «сожительница». В рамках этого дела проводился обыск в офисе БелаПАН, где Александров снимал помещение.

«Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тыс. долларов США и евро, и 20 тыс. белорусских рублей, протестная атрибутика», - сообщил Казакевич.

«В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тыс. долларов США и евро», - рассказал замглавы МВД.

Казакевич также сообщил, что по аналогичным фактам финансирования протестов завершена проверка одной из незарегистрированных общественных организаций.