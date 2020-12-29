Инициатива BYPOL опубликовала детали политического заказа на Тихановского

Инициатива BYPOL продолжила публикацию материалов о преступлениях против граждан Беларуси раскрытием данных, подтверждающих политическую мотивированность возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Тихановского.

В частности, в публикации указывается, что разработка дела в отношении Тихановского началась задолго до его ареста в конце мая 2020 года, а сама операция по задержанию, главная роль в реализации которой принадлежала проститутке по кличке «Ламбада», проводилась под непосредственным контролем замглавы МВД Геннадием Казакевичем «с выбытием его на место в г.Гродно».

Подробности с фамилиями и сканам документов можно почитать здесь.

Но самой изюминкой публикации, безусловно, является аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос экс-главы МВД Ю.Караева, объясняет необходимость фабрикации уголовного дела в отношении Тихановского.

"Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал:- «Мусора» там; - «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!"