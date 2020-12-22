Генпрокуратура РБ: Команда Тихановской - экстремисты, которые хотят захватить власть

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

«Генпрокуратура Беларуси на основание материалов расследования Следственном комитетом РБ уголовного дела по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса в отношении членов так называемого координационного совета приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса.», - говорится в заявлении Генпрокуратуры РБ.

«В отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса», - также сказано в сообщении.

По поручению Генпрокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

«Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка», - подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры РБ.