Власти Беларуси отказали Виктору Бабарико в праве на апелляцию

Белорусские власти приняли окончательное решение в дальнейшей судьбе Виктора Бабарико – уголовное дело будет рассматривать Верховный суд РБ.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Верховный суд изначально планировал рассматривать дело Виктора Бабарико в первой инстанции, что означает отсутствие возможности апелляции.

«Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет. Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства», - пояснил Лаевский.

«Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам», - сообщил адвокат.