Последнее обновление: 27.01.2021 13:25

Россия и Беларусь могут договориться о перевалке до 3,5 млн. т грузов

Правительство России поручило министерству транспорта провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты России.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 25 января, передает Интерфакс.

Объем перевалки может составлять 2-3,5 млн тонн в год. Ожидается, что за три года может быть перевалено около 9,8 млн тонн. Предполагается, что соглашение будет действовать до конца декабря 2023 года.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом.

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