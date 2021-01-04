Последнее обновление: 04.01.2021 11:33

Россия все еще надеется на перевалку белорусских нефтепродуктов через свои порты

Власти России не теряют надежду на то, что Беларусь в новом году может переориентировать экспорт нефтепродуктов через российские порты.

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.

«Вполне возможно, что и в 2021 году [беларусы] могут [перенаправить] уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», - сказал Новак.

Вполне возможно, что беларусы могут и не начать экспортные поставки через российские порты, поскольку реальные сроки в понимании российских чиновников вовсе не означают то ж самое для беларусских чиновников.

Кроме того, пока тема переориентации экспорта беларусских нефтепродуктов на российские порты не продвинулась далее декларативных заявлений и пары сообщений о якобы начавшихся переговорах о возможных объемах и тарифах.

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