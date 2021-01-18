IIHF назвала неизбежным перенос ЧМ по хоккею из Беларуси из-за «политических беспорядков»

IIHF назвала неизбежным перенос ЧМ по хоккею-2021 из Беларуси из-за проблем с «безопасностью», говорится в пресс-релизе федерации.

В частности, Совет IIHF может отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства и сомнений по поводу возможности беспроблемного или безопасного передвижения игроков, официальных лиц, туристов, болельщиков и СМИ.

В результате, Совет IIHF провел справедливую и беспристрастную проверку, в ходе которой были проведены консультации со всеми независимыми экспертами и заинтересованными сторонами по вопросу целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси на фоне растущих проблем безопасности, связанных как с ростом «политических беспорядков» и COVID-19.

«Заключительным этапом юридической проверки Совета IIHF стала встреча с правительством Беларуси на прошлой неделе и подготовка независимого экспертного заключения», - сказано в пресс-релизе.

«Принимая во внимание все, что Совет IIHF узнал в процессе проверки, Совет IIHF определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», - отмечается в сообщении.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение [ЧМ] в Минске и Риге», - сказал президент IIHF Рене Фазель, до сих пор исполняющий роль миротворца. - «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед».

«И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо из сторон, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным на фоне более серьезных проблем, которые нужно решать, а также обеспечения в первую очередь безопасности команд, зрителей и официальных лиц», - добавил Фазель.

Далее, совет IIHF рассмотрит статус Латвии как со-организатора турнира, а также оценит возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы облегчить соблюдение правила безопасности во время пандемии коронавируса.