Тихановская назвала победой перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска

Светлана Тихановская назвала победой белорусского народа решение IIHF перенести проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Беларуси.

«Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что беларусы добились своего – и сделали это вместе», - заявила Тихановская.

В понедельник состоялось заседание совета IIHF. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал представитель IIHF, которого цитирует ТАСС. В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее.

«Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим. Это победа беларусской диаспоры. Беларусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Škoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима», - отметила Тихановская.

«Это победа международной команды Кабинета представителей, которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка. Это победа каждого беларуса, который знает, что хоккей – это игра, и беларусы не собираются играть с преступниками», - добавила она.

«Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключённых и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие беларусы, вместе мы вернём закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», - заключила Тихановская.