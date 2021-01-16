Последнее обновление: 16.01.2021 20:22

Skoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею при его проведении в Беларуси

Автомобильный производитель Skoda заявил, что откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет его соорганизатором.

"Мы уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", - говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Запад.

Skoda выступает партнером чемпионатов мира IIHF уже 28 лет.

Как сообщалось, в пятницу бренд"NIVEA MEN" также заявил, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование