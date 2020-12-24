Конгрессмены США также требуют запретить проведение ЧМ по хоккею в Беларуси

Конгрессмены США в количестве 86 человек подписали письмо с требованием запретить проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.

В своём обращении к президенту IIHF Рене Фазелю конгрессмены обращают внимание на фальсификацию выборов, а также продолжающиеся репрессии и насилие в Беларуси, указывая на невозможность проведения крупного международного мероприятия в таких условиях.

«Протестующие, журналисты и члены гражданского общества подвергаются насилию от рук Александра Лукашенко и его незаконного правительства, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к протестующим гражданам, требуя привлечь к ответственности всех причастных за эти преступления. Наш посыл ясен: нужно услышать голоса белорусского народа, прекратить репрессии против мирных демонстрантов, освободить всех несправедливо задержанных и организовать новые, свободные и честные выборы», — говорится в письме.

В минувшую среду евродепутаты обратились к IIHF с призывом отменить ЧМ в Минске.

«Александр Лукашенко, жестокий диктатор и самопровозглашённый любитель хоккея, идет вразрез со всеми нравственными принципами, которыми дорожит ваша федерация и истинный дух спортивного мастерства. Ваш устав требует, чтобы «не было никакого оскорбления или дискриминации человеческого достоинства», но Лукашенко и его режим посадили в тюрьму, принудили к изгнанию, незаконно задержали тысячи храбрых граждан, которые встали против несправедливости и террора», - говориться в обращении евродепутатов.

В настоящее время руководство IIHF сидит на заборе и не может выбрать, на какую сторону спрыгнуть.