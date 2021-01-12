Цены на природный газ в Европе взлетели в 4 раза

На фоне необычно холодной зимы в Северном полушарии и дефицита СПГ котировки на газовых хабах в Азии и Европе взлетели на сотни процентов в считанные месяцы.

На крупнейшей в ЕС площадке TTF в Нидерландах, где еще в июле спотовые контракты на газ торговались около 70 долларов за тысячу кубометров, в январе цены прибились к 300-долларовой отметке.

Стоимость газа с поставкой во вторник, 12 января, взлетела до 284 доллара за тысячу кубов, прибавив 10% за день и обновив максимум за два года, сообщает finanz.ru.

В Испании, где на прошлой неделе неожиданно выпал снег, газ в моменте дорожал до 660 долларов за тысячу кубометров - абсолютного исторического максимума. В понедельник, 11 января, цены на местном хабе PVB откатились к 379 долларов, но остаются на треть выше котировок в Западной Европе.

К январским холодам страны ЕС подошли, имея 82 млрд кубометров газа в ПХГ - на 14 млрд меньше, чем годом ранее. При этом уже в декабре средний отбор из хранилищ вдвое превышал прошлогодние показатели, а поставки сжиженного газа рухнули почти в 2 раза.

В декабре ГТС Европы было закачано на 43% меньше регазифицированного СПГ, чем годом назад, подсчитали эксперты Центра энергетики «Сколково». На первой неделе января спад ускорился до 48%.

Трейдеры предпочитают везти сжиженный газ в Азию, где цены улетают в стратосферу. Чуть больше чем за полгода спотовые котировки на хабе JKM подскочили в 10 раз и в начале текущей недели превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. За один торговый день в понедельник, 11 января, рост составил 32%.

Запасы газа стремительно сокращаются в Японии, а также Китае, где в Пекине был побит температурный антирекорд с 1966 года. Спрос на электроэнергию увеличивается в то время, как логистика поставок нарушена: сильные ветра и лед создают трудности для танкеров.

В этих условиях покупатели готовы брать газ по любым ценам. В пятницу Exxon Mobil продала груз СПГ с поставкой в январе по цене около 35 долларов за млн британских тепловых единиц - то есть 1250 долларов за тысячу кубометров, рассказали Bloomberg источники, знакомые со сделкой.

«У российских компаний возможность заработать на резком росте цен СПГ в Азии ограничена: они поставляют газ в основном в Европу (как трубопроводный, так и СПГ)», - пишут аналитики Сбербанк CIB.

Впрочем, попытку предпринял «Новатэк». Компания решила проверить возможность поставок по Северному морскому пути, направив два СПГ-танкера в Азию без сопровождения ледоколами.

Что касается европейского рынка, то ценовой всплеск там носит временный характер, считают в Сбербанк CIB: форвардные контракты на 2022-23 гг не реагируют на ралли и торгуются около 200 долларов за тысячу кубометров.