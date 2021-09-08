Последнее обновление: 08.09.2021 16:56

Газ в Европе подорожал до $671/тыс. куб. м

Сегодня днем цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures взяла отметку 54,945 евро за кВт.ч, или $671 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Поставки российского газа в Европу по балансирующему газопроводу "Ямал-Европа" в среду находятся на уровне 2,6 млн куб. м в час после 2,7 млн куб. м в час во вторник.

Через Украину "Газпром" прокачивает в сентябре не более 109 млн кубометров в сутки (норма долгосрочного контракта на транзит).

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