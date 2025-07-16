Последнее обновление: 16.07.2025 14:21

Польша поставила Украине почти 300 различных бронемашин в 2024 году

В 2024 году Польша продала Украине 295 бронемашин различных типов, 18 самоходных артиллерийских установок (CАУ) Krab, 78 гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм, а также 10 противотанковых орудий калибра 85 мм D-44M. Об этом сообщает интернет-портал Defence24.

Согласно информации, эти цифры касаются только того вооружения, которое Польша продает Украине. Данные о безвозмездных поставках оружия Киеву засекречена.

Утверждается, что большинство из 295 бронемашин, проданных Украине в 2024 году, являются легкими бронемашинами Oncilla совместной польско-украинской разработки.

В 2022 году Украине были переданы еще 54 САУ Krab, способных посылать снаряды калибра 155 мм на расстояние до 40 км.

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