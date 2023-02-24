Польша передала Украине первые танки Leopard 2. Об этом сообщили министр обороны Польши Мариуш Блащак и польский президент Анджей Дуда.

"Премьер Моравецкий сегодня в Киеве - поехал отвезти наши "Леопарды", - сказал Дуда.

Ранее Анджей Дуда заявлял, что танки Leopard 2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух. Всего за время войны Варшава передала Киеву около 250 танков разных типов.

Одновременно в Польше продолжается обучение украинских солдат управлению танками этого типа, отметил Блащак.

Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.