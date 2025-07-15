Рост денежных доходов населения Беларуси в январе-мае замедлился до 10,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае 2025 г. составили 110,5% к уровню января-мая 2024 года (для сравнения: в январе-апреле доходы выросли на 10,8%, в I квартале - на 12%, в январе – на 13,8%).

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.