Последнее обновление: 19.02.2025 11:14

Денежные доходы минчан в 2024 году увеличились на 9,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2024 году составили 109,9% к уровню 2023 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.

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