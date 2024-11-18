Последнее обновление: 18.11.2024 13:27

Денежные доходы минчан в январе-сентябре увеличились на 9,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2024 г. составили 109,7% к уровню января-сентября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.

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