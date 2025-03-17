Последнее обновление: 17.03.2025 14:51

Реальные доходы населения Беларуси в январе выросли на 13,8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2025 г. составили 113,8% к уровню января 2024 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.

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