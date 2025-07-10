Глава Еврокомиссии объявила о запуске Европейского фонда восстановления Украины

Сегодня начинает свою работу Европейский фонд глобальной поддержки и восстановления Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

«Мне особенно приятно объявить сегодня о запуске Европейского фонда восстановления Украины, крупнейшего глобального фонда акций для поддержки восстановления», – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что это создаст синергию между государственным и частным секторами, что обеспечит инвестиции в энергетику, транспорт и критически важные технологии.

К работе фонда уже привлечены Германия, Италия, Польша и Европейский инвестиционный банк, в то время как другие страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, также присоединятся в будущем.

«Время для инвестирования в Украину настало», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она также объявила о новом пакете финансовой помощи Украине на €2,3 млрд для восстановления страны.

«Сегодня ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины. Не только ее главного донора, но и ключевого инвестора в ее будущее. Подписав соглашения на сумму €2,3 млрд, мы стремимся привлечь до €10 млрд инвестиций на восстановление домов, открытие больниц, возрождение предприятий и обеспечение энергетической безопасности», - заявила глава ЕК.

Сегодня в столице Италии Риме началась 4-я Конференция по восстановлению Украины (URC2025), которая собрала около 5 тысяч участников. В мероприятии, организованном совместно правительствами Украины и Италии, принимают участие почти 100 правительственных делегаций и 40 делегаций международных организаций, в том числе финансовых. В рамках конференции запланированы различные мероприятия с участием как политиков, так и представителей около 2 тысяч предприятий, местных органов власти и гражданского общества.

URC проводится с 2022 года, предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне и Берлине. Мероприятие считается важнейшим международным событием, посвященным восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.