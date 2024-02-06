Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия по €50 млрд для Украины

Совет ЕС и Европарламент в понедельник достигли предварительной договоренности о создании нового специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также для поддержки ее усилий в проведении реформ на пути к вступлению в ЕС. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Украинский фонд в размере €50 млрд объединит бюджетную поддержку Украины со стороны ЕС в один единый инструмент, который обеспечит последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку на период 2024-2027 годов.

"Украинский фонд позволит нам направить последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных захватнической войной России.

В то же время эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и модернизацию, необходимые для продвижения на пути к будущему членству в ЕС", – заявил Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС.

Структура программы для Украины будет состоять из трех компонентов:

компонент I: Правительство Украины подготовит "Украинский план", в котором будут изложены его намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые оно планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС;

компонент II: В рамках инвестиционной программы ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений;

компонент ІІІ: Помощь во вступлении в Евросоюз и другие меры поддержки, помогающие Украине адаптироваться к законодательству ЕС и осуществлять структурные реформы на пути к будущему членству.

Украина может запросить, в рамках "Украинского плана", предварительный платеж в размере до 7% от суммы программы.

Предпосылкой поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам.

С целью оценки выполнения плана, регламент будет предусматривать систему показателей, которая поможет легко отслеживать прогресс в выполнении различных качественных и количественных шагов, включая обзор социальных, экономических и экологических элементов "Украинского плана".

Предварительное соглашение подлежит утверждению Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем текст сможет пройти официальную процедуру принятия. После принятия оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день. Регламент будет применяться сразу после вступления в силу.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.