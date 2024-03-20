Еврокомиссия выплатила Украине транш макрофина на €4,5 млрд

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму €50 млрд. Об этом на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что первый транш, как и ожидали, составил €4,5 млрд.

"Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму €4,5 млрд по программе Ukraine Facility, нашего пакета на €50 млрд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказал Боррель.

Завтра Европейский совет обсудил, как ускорить присоединение Украины к ЕС, добавил он.