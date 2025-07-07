Последнее обновление: 07.07.2025 13:22

ЕАБР пояснил причину роста ЗВР Беларуси в июне 2025 года

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре пояснил рост золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси за июнь 2025 года.

«В Беларуси золотовалютные резервы выросли на $379,3 млн за июнь 2025 г. достигнув $11 537,3 млн, в очередной раз обновив исторический максимум. Рост сформирован преимущественно за счет резервных активов в иностранной валюте, объем которых увеличился на $338,9 млн, в условиях превышения предложения валюты над спросом», - говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость золота в структуре резервов выросла на $19,4 млн на фоне роста мировых цен (+0,3% за месяц). С начала года резервы увеличились на $2614,7 млн.

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