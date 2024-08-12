ЕАБР пояснил причины увеличения ЗВР Беларуси в июле

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном экономическом макрообзоре отметил повышение значимости российского рубля и юаня в резервах Нацбанка Беларуси.

«Золотовалютные резервы Беларуси выросли на $173,5 млн за июль и составили $8532 млн на 1 августа. Рост обусловлен увеличением стоимости золота (+$162,5 млн) на 4,1% в июле. Резервы в иностранной валюте незначительно снизились (-$5,4 млн), несмотря на чистую продажу иностранной валюты на $147,8 млн на внутреннем рынке в июле. Это может свидетельствовать о повышении значимости других валют (в первую очередь — российского рубля и китайского юаня) в формировании активов Национального банка», - говорится в сообщении ЕАБР.

Напомним, власти по итогам 2024 года ставят задачу сохранить золотовалютные резервы на уровне не менее $6 млрд.