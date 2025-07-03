Французский регулятор оштрафовал Shein на €40 млн за "липовые" скидки

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал азиатскую платформу электронной коммерции Shein на €40 млн за недобросовестные деловые практики, сообщает Reuters.

Ведомство, отвечающее в том числе и за защиту прав потребителей, заявило, что Infinite Style E-Commerce Co Ltd. (ISEL), ведущая операции под брендом Shein, вводила покупателей в заблуждение относительно размера скидок.

Регулятор, который вел расследование в течение года, отметил в числе нарушений "липовые" скидки, то есть создание иллюзии выгодных покупок за счет указания завышенной "старой цены" в новых предложениях.

Анализ предложений о скидках Shein за период с 1 октября 2022 года по 31 августа 2023 года показал, что в 57% случаях цена товара не была снижена по сравнению с первоначальной, а в 11% случаев фактически была выше ее.

ISEL заявила, что французский регулятор уведомил ее о выявленных нарушениях в марте прошлого года, и она скорректировала свои практики в течение двух месяцев.

"Это означает, что все выявленные проблемы были устранены более года назад", - говорится в сообщении компании.

В мае текущего года Еврокомиссия заявила, что методы продаж Shein нарушают законодательство Евросоюза, и компания может столкнуться со штрафами.

Shein основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.