Китай направит $112 млрд на ключевые строительные проекты в 2025 году

Власти Китая утвердили полный список основных строительных проектов, направленных на реализацию национальных стратегий и наращивания потенциала безопасности в ключевых областях в этом году. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) КНР.

Общие инвестиции в проекты составят 800 млрд юаней ($111,8 млрд), включая более 300 млрд юаней на реализацию третьей, последней утвержденной на этот год группы проектов.

Средства будут направлены на финансирование 1,459 тыс. проектов в ключевых областях, в том числе на экологическое восстановление бассейна реки Янцзы, развитие транспортной инфраструктуры вдоль этой реки, новый западный сухопутно-морской коридор, развитие сельхозземель, инфраструктуру для рационального водопользования и подземные городские коммуникации.

Кроме того, власти ускорят реформы на основных направлениях, в том числе это затронет усилия по улучшению финансирования железных дорог вдоль Янцзы, системы технического обслуживания подземных коммуникаций и планирование национального логистического хаба.