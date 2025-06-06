Финляндия ужесточит получение ВНЖ: необходимо знание языка и €40 тысяч годового дохода

Правительство Финляндии одобрило законопроект об изменении условий выдачи постоянного вида на жительство со следующего года.

Нововведения предусматривают выдачу постоянного ВНЖ человеку, прожившему в Финляндии шесть лет подряд и владеющему финским или шведским языком на удовлетворительном уровне. Кроме того, от заявителя требуется двухлетний опыт работы, сообщает портал Yle.

В данный момент закон требует только четыре года непрерывного проживания.

Также ужесточены требования к доходу и трудовому стажу. После четырех лет непрерывного проживания ВНЖ можно будет получить, если заявитель соответствует одному из трех дополнительных условий.

Первое из них подразумевает годовой доход от €40 тысяч. Второе касается высшего образования: здесь потребуется признанная в Финляндии степень магистра или аспирантура в сочетании с двумя годами опыта работы. Третьим условием стало особенно хорошее знание финского или шведского языка при трех годах трудового стажа.

При этом от заявителя требуется, чтобы он получал пособие по безработице или социальную помощь не более трех месяцев.

Постоянный вид на жительство можно будет получить без требования о сроке проживания, если заявитель закончил в Финляндии обучение по программе магистратуры в высшем учебном заведении, аспирантуры или бакалавриата в университете. В последнем случае потребуется знание финского или шведского языка.

Кроме того, остаются в силе и стандартные требования, вроде наличия действующего паспорта или отсутствия угрозы общественному порядку или безопасности.

Поправки к закону должны вступить в силу 8 января 2026 года.