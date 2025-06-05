ChatGPT научили подключаться к Google Drive и Gmail

Чат-бот ChatGPT способен подключаться к большему количеству внутренних источников и получать контекстную информацию в реальном времени.

При этом сохраняются действующие пользовательские разрешения, подчеркнули в OpenAI.

Список сервисов, к которым чат-бот может обратиться за данными, включают: Outlook; Teams; Google Drive; Gmail; Linear.

Функция доступна для владельцев платных тарифных планов. Отдельно для пользователей Team, Enterprise и Edu добавлена поддержка SharePoint, Dropbox и Box.

Администраторы рабочих пространств могут создавать собственные коннекторы для глубоких исследований с помощью Model Context Protocol (MCP).

MCP позволяет подключать проприетарные системы и другие приложения, обеспечивая командам доступ к нужной информации — как из внутренних источников, так и из интернета или заранее настроенных коннекторов.

Инструмент доступен в тарифных планах Team, Enterprise, Edu и Pro.

Дополнительно для пользователей Team на macOS интегрирован режим записи. Он позволяет ChatGPT сохранить совещание, мозговый штурм или голосовую заметку, расшифровать, выделить ключевые элементы и превратить в план работы или код.

Скоро сервис появится в Plus, Pro, Enterprise и Edu.

Ранее OpenAI начала интеграцию облегченной версии улучшений памяти в ChatGPT для пользователей без платной подписки.

Напомним, в июне стало известно о желании стартапа сделать из своего чат-бота «суперпомощника», который «глубоко понимает пользователя и является интерфейсом для интернета».