Арестовали экс-главу антикоррупционного бюро Польши по делу Pegasus

Бывшего главу Центрального антикоррупционного бюро Польши Эрнеста Бейду 6 июня арестовали по распоряжению окружного суда в Варшаве. Об этом пишет Onet.

Теперь он должен появиться перед парламентским следственным комитетом по делу Pegasus.

Как свидетельствуют документы Министерства юстиции Польши, он был одним из тех, кто стоял за приобретением системы Pegasus. Бейда четыре раза не являлся на заседание комитета, последний раз – 31 марта, поэтому было принято решение принудительно привести его полицией.

Напомним, следственная комиссия Сейма по Pegasus исследует законность использования польскими службами этого программного обеспечения во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость", а также хочет выяснить, кто причастен к решению о приобретении этого инструмента для Польши.

В начале мая писали, что бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро явился в прокуратуру Варшавы на допрос в качестве свидетеля в расследовании о возможных злоупотреблениях со средствами Фонда справедливости.