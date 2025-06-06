Итальянцы 8 июня проголосуют на референдуме по вопросам гражданства и рынка труда

В Италии 8 июня начнется двухдневный референдум, на котором граждане будут решать вопрос об упрощении процедуры получения гражданства и пересмотре трудовой реформы. Об этом пишет Reuters.

Оппозиционные левые, центристские партии, общественные организации и ведущий профсоюз CGIL использовали тему трудовых прав и демографического кризиса в Италии как средство давления на правую коалицию премьера Джорджи Мелони.

Для проведения референдума они собрали более 4,5 млн подписей – значительно больше, чем нужно для инициирования опроса. Референдум включает пять вопросов: четыре по трудовому законодательству и один о гражданстве.

Однако, по данным опросов, участникам кампании будет сложно убедить более 50% избирателей принять участие в голосовании, чтобы сделать его результаты обязательными к исполнению.

Мелони и ключевые министры правительства уже заявили, что не будут голосовать.

Опрос института Demopolis в прошлом месяце показал, что ожидаемая явка составит 31-39% от примерно 50 миллионов избирателей в Италии – это значительно меньше необходимого порога.

В бюллетене будет вопрос, поддерживают ли граждане сокращение срока обязательного проживания для натурализации с 10 до 5 лет. По словам организаторов, это может коснуться примерно 2,5 млн иностранцев.

На фоне резкого падения рождаемости в Италии экономисты заявляют, что страна должна привлекать больше иностранцев, чтобы поддержать слабую экономику.

Вопросы по рынку труда имеют целью усложнить увольнение работников и повысить компенсацию тем, кого уволили малые предприятия, фактически отменяя реформу, принятую правительством Демократической партии десять лет назад.

Напомним, в прошлом году Италия взялась за нелегальных работников: отменили более 3000 разрешений.

Также сообщалось, что в этом году Италия предложит дополнительно 10 тысяч рабочих виз для людей, которые ухаживают за пожилыми людьми и инвалидами.