В Беларуси 622 выпускника получили 100 баллов на первом ЦЭ

Минобразования Беларуси рассказало о результатах централизованного экзамена (ЦЭ), который прошел 26 мая 2025 года по 14 профильным учебным предметам и в котором приняли участие 56,9 тысячи выпускников школ.

Согласно информации, максимально возможный результат 100 баллов по профильным учебным предметам в основной день проведения ЦЭ смогли получить 622 учащихся (в 2024 году - 636).

Стобалльники есть по 13 учебным предметам. Больше всего стобалльных результатов по математике – 175 человек. Не смогли справиться с экзаменационной работой (получили ноль баллов) 64 выпускника (в 2024 – 64).

Средние баллы по всем учебным предметам превысили отметку в пятьдесят баллов. Так, средний балл по математике составил 60,9 балла, по химии – 63,4; по истории Беларуси – 65,9; по обществоведению – 58,7 балла, по физике – 65,9 балла.

Количество выпускников, которые по результатам ЦЭ получили отметки 9 и 10, хорошо коррелирует в процентном отношении с годовыми школьными отметками. Количество выпускников, которые по результатам ЦЭ получили неудовлетворительные отметки, незначительно.

Те выпускники, которые не смогли принять участие в централизованном экзамене в основные сроки, смогут пройти его в резервные дни. В текущем году предусмотрены резервные дни проведения ЦЭ 21 и 23 июня, которые совмещены с резервными днями централизованного тестирования.