Минобразования озвучило предварительные результаты ЦЭ по белорусскому и русскому языкам

Минобразования озвучило предварительные результаты проведения централизованного экзамена по белорусскому и русскому языку, который состоялся 29 мая по всей Беларуси.

Согласно информации, для прохождения ЦЭ зарегистрировались 56 914 11-классников. Из них по русскому языку – 46 122 учащихся, белорусскому – 10 792 (2024 год – 55 669 человек: «Русский язык» – 44 164 учащихся, «Белорусский язык» – 11 505 учащихся).

Освобождены от централизованного экзамена 462 человека, в том числе 164 – победители третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады.

Для доставки учащихся к пунктам ЦЭ были задействованы 852 школьных автобуса.

Проведение централизованного экзамена проходило в аудиториях в сопровождении 7783 работников.

Не присутствовали на ЦЭ 143 человека, из них 68 экстернов отказались от участия. Основные причины неявки: болезнь, участие в спортивных соревнованиях.

Все участники допущены в пункты проведения централизованного тестирования.

В итоге приступили к ЦЭ 56 766 человек (99,7%).