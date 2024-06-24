Последнее обновление: 24.06.2024 17:45

Еще один частный вуз закрывается в Беларуси

В Беларуси закрывается еще один частный вуз — Институт предпринимательской деятельности (ИПД). Такая информация размещена на сайте учебного заведения.

"Учредителем и руководством ИПД принято решение о прекращении образовательной лицензируемой деятельности с 1 сентября 2024 года. В связи с этим ИПД не будет осуществлять прием абитуриентов в 2024 году" - говорится в сообщении.

Для продолжения обучения по выбранной специальности все студенты будут переведены в другие вузы.

"Руководством ИПД и учредителем разрабатывается план мероприятий, направленных на обеспечение перевода обучающихся. Информация о конкретных учреждениях образования, в которые планируется перевод, будет заблаговременно доведена до каждого студента через старост учебных групп и другими способами", - пояснили в вузе.

Неделю назад стало известно о закрытии другого белорусского частного вуза — «БИП — Университет права и социальных технологий».

Институт предпринимательской деятельности появился в далеком 1992 году.

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