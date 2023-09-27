Глава администрации Лукашенко подтвердил увеличение срока отработки выпускниками

Глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко подтвердил намерение властей увеличить срок отработки выпускниками вузов, что в принципе уже было известно по итогам недавнего совещания у Лукашенко.

"На совещании по образованию речь шла о возможных коррективах в распределение выпускников. Возможно, отработка будет не два года, а больше», - сказал Сергеенко.

Куда более примечательным является тот факт, что глава администрации «мягко откорректировал» в пользу властей «показания» министра образования РБ Андрея Иванца о том, что студенты-платники "возмещают не более 50-70% от стоимости своего обучения".

"В интернете поднялся шум о возможной отработке для платников. А платники у нас возмещают примерно 40% средств, которые затрачены на их подготовку. Если бы они оплачивали полную стоимость, это было бы неподъемно. Высшее образование у нас становится чуть ли не всеобщим. И государство вправе требовать соответствующей отработки. Особенно у тех, кто учился за счет бюджетных средств", - заявил Сергеенко.