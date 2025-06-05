В Беларуси завершилось централизованное тестирование в основные дни

В Беларуси завершилось централизованное тестирование (ЦТ) в основные дни.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, 5 июня ЦТ было организовано по физике, химии, истории Беларуси, обществоведению.

Зарегистрировались на ЦТ 30,9 тыс. абитуриентов, приняли участие – 29,2 тыс.

Наиболее популярные предметы у абитуриентов сегодня – физика (12,8 тыс.), история Беларуси (7,3 тыс.), химия (5,8 тыс.).

По итогам проведенного ЦТ 5 человек не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям.

Из аудиторий были удалены 4 абитуриента за наличие мобильного телефона.