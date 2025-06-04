Страховые организации Беларуси за январь-апрель увеличили сбор взносов на 12%

Страховые организации Беларуси за январь-апрель 2025 года собрали 945,3 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за четыре месяца увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 12%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2025 года страховые взносы составили 654,9 млн рублей, что на 70,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2025 года – 290,4 млн рублей, что на 31,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,3% (за январь-апрель 2024 года – 69,3%).

За январь-апрель 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 500,4 млн рублей, что на 33,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2025 года составил 52,9% (за январь-апрель 2024 года – 55,3%)