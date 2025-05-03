Минфин Беларуси подкорректировал предельные размеры отдельных выплат страховым брокерам

Постановлением Министерства финансов № 25 от 21 апреля 2025 г. подкорректированы предельные размеры выплат страховым агентам и брокерам.

В частности, документом уточнены размеры вознаграждения страховому брокеру за оказанные услуги, получаемого от страховой организации в предусмотренных законодательством о страховании случаях:

20% от суммы страховых взносов по договору – по каждому договору добровольного страхования (перестрахования), не относящегося к страхованию жизни (исключение – добровольное страхование медицинских расходов и страхования наземных транспортных средств);

8,5% от суммы страховых взносов по договору – по каждому договору добровольного страхования медицинских расходов;

1,5% от суммы страховых взносов по договору – по каждому договору добровольного страхования наземных транспортных средств;

12% от суммы страховых взносов по договору – по каждому договору добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни.

Кроме того, определены размеры вознаграждения страховому брокеру за оказанные услуги, получаемого от страхователя – юрлица, гражданина, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Они составят:

3% от суммы страховых взносов по договору, но не более 500 базовых величин, – по каждому договору добровольного или вмененного страхования, не относящегося к страхованию жизни (исключение – добровольное страхование медицинских расходов и страхования наземных транспортных средств);

0,1% от суммы страховых взносов по договору, но не более 500 базовых величин, – по каждому договору добровольного страхования медицинских расходов;

1,5% от суммы страховых взносов по договору, но не более 500 базовых величин, – по каждому договору добровольного страхования наземных транспортных средств;

2 базовые величины, но не более 24 базовых величин в год, – за оказание услуг, результатом которых не стало заключение договора страхования или исполнение договора страхования, заключенного с участием страхового брокера.

Постановление вступило в силу 2 мая 2025 г.