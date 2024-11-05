Страховые организации Беларуси за январь-сентябрь увеличили сбор взносов на 17,5%

Страховые организации Беларуси за январь-сентябрь 2024 года собрали 1929,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за девять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17,5%.

По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2024 года страховые взносы составили 1302,4 млн рублей, что на 199,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2024 года – 627,1 млн рублей, что на 86,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,5% (за январь-сентябрь 2023 года – 67,1%).

За январь-август 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1067,4 млн рублей, что на 103,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2024 года составил 55,3% (за январь-сентябрь 2023 года – 58,7%).