ЕАБР ожидает сохранение высокого роста зарплат в Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает в Беларуси сохранение высокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 году. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

«В Беларуси сохраняется высокий темп роста заработных плат. Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 10,4% г/г в апреле 2025 г. после роста на 11,8% г/г в марте. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 11,3% г/г. Ожидается, что опережающие темпы роста заработной платы в этом секторе сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении надбавок различным категориям работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во внебюджетном секторе зарплаты продолжают расти в условиях жесткого рынка труда. Несмотря на увеличение численности занятых на 0,2% г/г в апреле, количество вакансий также демонстрирует рост.

«В таких условиях ожидаем сохранение высокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 году», - написали аналитики ЕАБР.