ЕАБР ожидает продолжения роста зарплат в Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) развития ожидает продолжения роста заработной платы в Беларуси на фоне увеличения базовой ставки оплаты труда. Об этом говорится в макрообзоре ЕАБР.

В нем отмечается, что в Беларуси реальная заработная плата увеличилась на 13% г/г в 2024 г. после роста на 11,6% г/г в 2023 г. В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 11% г/г в 2024 г. Отношение уровня оплаты труда в бюджетном секторе к среднему по экономике сохранилось в 2024 г. на уровне 2023 г. (около 77%).

"В 2025 г. ожидаем продолжения роста заработной платы на фоне увеличения базовой ставки оплаты труда на 6,7%, повышения на 13% минимальной заработной платы с января, а также увеличения уровня надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.