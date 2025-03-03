Евразийский банк развития (ЕАБР)ожидает дальнейший рост зарплат в Беларуси на фоне дефицита кадров. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

Отмечается, что в Беларуси зарплаты растут, вакансий становится больше.

В январе 2025 г. реальная заработная плата увеличилась на 13,5% г/г после роста на 12,5% г/г в декабре. В бюджетном секторе зарплаты выросли на 13% г/г, чему способствовали повышение базовой ставки оплаты труда (+6,7%) и дополнительные надбавки для отдельных категорий работников. Во внебюджетном секторе оплата труда росла во всех отраслях, особенно в строительстве (+18,8% г/г), сельском хозяйстве (+17,5% г/г) и торговле (+15% г/г).

«Основной фактор роста – дефицит кадров. Ожидаем дальнейшего роста зарплат на фоне высокой конкуренции за кадры и предусмотренного в бюджете увеличения оплаты труда в государственном секторе», - пишут аналитики ЕАБР.