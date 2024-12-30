ЕАБР прогнозирует в 2025 году дальнейший рост зарплат в Беларуси

Рост зарплат в Беларуси продолжится в 2025 году. Об этом говорится в еженедельном марообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 11,7% г/г в ноябре после 13% г/г в октябре 2024 г. В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 9,2% г/г в ноябре после 9,7% г/г в октябре, сократив отставание от среднего уровня по экономике. Мы ожидаем, что рост заработных плат сохранится в ближайшей перспективе: с января 2025 г. предусмотрено увеличение базовой ставки на 6,7%, что приведет к росту зарплат в бюджетном секторе, помимо этого, на 13% повышается минимальная заработная плата", - прогнозирует ЕАБР.