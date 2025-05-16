Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил рекордные €36,8 млрд

Профицит торгового баланса еврозоны в марте 2025 года вырос до рекордного уровня на фоне резкого увеличения экспорта в ожидании введения пошлин на импорт товаров в США.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте составило €36,8 млрд по сравнению с €24 млрд в феврале и €22,8 млрд в марте 2024 года.

Экспорт из еврозоны в позапрошлом месяце увеличился на 13,6% в годовом выражении до €279,8 млрд. Импорт вырос на 8,8% до €243 млрд.

В I квартале экспорт из еврозоны по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 7,8% и составил €761,5 млрд, импорт - на 7,4% до €699,5 млрд. Внешнеторговый профицит составил €62 млрд против профицита в €55 млрд годом ранее.

Профицит во внешней торговле Европейского союза со странами, не являющимися членами ЕС в марте составил €35,3 млрд против €22,3 млрд в феврале. Экспорт из ЕС увеличился на 15,2%, импорт - на 10,4% до €219,5 млрд.

Экспорт товаров из ЕС в США подскочил на 59,5%, в Швейцарию - вырос на 26,3%, в Великобританию - на 4,8%. Импорт из США увеличился на 9,4%, из Китая - на 15,8%, из Великобритании - на 5,4%.