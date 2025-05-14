Беларусь прекращает действие соглашения с Украиной о производственной и научно-технической кооперации

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о производственной и научно-технической кооперации.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, фактическое взаимодействие с украинской стороной в рамках соглашения не осуществляется с 2021 года.

Серьезными препятствиями реализации договоренностей, достигнутых в рамках соглашения, являются невозможность проведения взаиморасчетов между субъектами хозяйствования Беларуси и Украины, отсутствие возможности использовать территорию Украины как платформу в логистической цепочке, а также как исходный или конечный транспортировочный пункт.

«Учитывая отсутствие на данном этапе предпосылок для налаживания украинско-белорусских отношений в рамках заключенного соглашения, целесообразным решением является прекратить его юридическое действие», - говорится в сообщении.